"العفو الدولية" تدعو إسرائيل إلى توفير لقاح كورونا للفلسطينيين

دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء إسرائيل إلى توفير اللقاح ضد فيروس كورونا للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيرة إلى أن القانون الدولي يلزم الدولة العبرية بذلك.

وقالت منظمة العفو إن على إسرائيل "التوقف عن تجاهل التزاماتها الدولية كقوة محتلة وأن تتصرف على الفور لضمان توفير لقاحات كوفيد -19 بشكل متساو وعادل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة".

إقرأ المزيد

وتأتي هذه الدعوة على الرغم من أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية حيث يعيش 2,8 مليون فلسطيني، لم تطلب علنا المساعدة من إسرائيل لشراء اللقاح.

كما أنه من غير المتوقع أن يطلب المسؤولون في حركة "حماس" في غزة الذي يقطنه نحو مليوني نسمة، من إسرائيل المساعدة للحصول على اللقاح.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الاثنين أنها تتوقع الحصول على أولى جرعات اللقاح الشهر المقبل من خلال برنامج "كوفكس" المدعوم من الأمم المتحدة، موضحة أنه سيتم استخدامها لتطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وسجلت الضفة الغربية، حتى الآن أكثر من 100 ألف إصابة و1101 وفاة بالفيروس، فيما بلغت حصيلة قطاع غزة 43134 إصابة و404 وفيات.

المصدر: أ ف ب