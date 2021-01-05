رحيل معاون بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس المطران لوقا الخوري

نعت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس المعاون البطريركي لها المطران لوقا الخوري الذي توفي مساء اليوم الثلاثاء عن 75 عاما.

ونعى عدد كبير من الصفحات ووسائل الإعلام في سوريا أسقف صيدنايا المطران لوقا الذي توفى في مشفى بيروت وهو من مواليد مدينة قطنا عام 1945.

وذكرت بعض تلك الوسائل أنه توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

الأسقف لوقا الخوري في ذمة الله على رجاء القيامة والحياة الأبدية، ينعي البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق... تم النشر بواسطة ‏‎Antioch Patriarchate‎‏ في الثلاثاء، ٥ يناير ٢٠٢١

المصدر: RT