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قصف يستهدف منقبين عن الذهب شمالي موريتانيا

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قصف يستهدف منقبين عن الذهب شمالي موريتانيا
AFP
سبائك الذهب - أرشيف
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أكدت مصادر إعلامية موريتانية تعرض عدد من المنقبين عن الذهب لقصف بالقذائف في ضواحي مدينة بير أم اكرين بولاية تيرس زمور في أقصى شمالي البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن "شظايا قذائف مدفعية سقطت الليلة الماضية قرب منقبين في ضواحي بير أم اكرين، دون أن يتعرض أي منهم للأذى.

وأضافت أن "منقبين تلقوا معلومات عن وجود كمية شبه صافية من الذهب في المناطق القريبة من الحاجز الرملي الحدودي، وخلال سيرهم اقتربت بعض السيارات التابعة لهم من الحدود قبل أن تتعرض للقصف".

وأوضحت المصادر أنه "لم يعرف بعد مصدر القصف الذي تعرضوا له، لكنه أثار رعبا في صفوفهم، فيما لم تسجل أي إصابات جراء الحادث".

وحذرت السلطات الموريتانية في وقت سابق المنقبين من الاقتراب من الحدود، أو تشغيل أضواء السيارات خلال الليل.

المصدر: "صحراء ميديا"

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