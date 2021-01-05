العضايلة يؤدي اليمين القانونية أمام الملك الأردني سفيرا لدى مصر

أدى أمجد العضايلة اليمين القانونية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتم تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية لدى مصر.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن العضايلة سيشغل كذلك منصب المندوب الدائم للملكة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيساوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

أمجد العضايلة يؤدي اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني بتعيينه سفيراً فوق العادة، ومفوضاً للمملكة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوباً دائماً لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة #الأردنpic.twitter.com/M53DK3vBSz — RHC (@RHCJO) January 5, 2021



ولد العضايلة في مدينة الكرك جنوبي البلاد عام 1962، وشغل منصب وزير دولة لشؤون الإعلام في حكومة عمر الرزاز، واستمر فيه حتى أكتوبر الماضي.

بدأ حياته العملية في وزارة الإعلام، وتدرج في المناصب إلى أن تم انتدابه للعمل في الديوان الملكي الهاشمي عام 1989، وأصبح مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان حتى سبتمبر 2008.

وتم تعيينه مستشارا للملك لشؤون الإعلام والاتصال برتبة وراتب وزير، وهو متزوج وأب لـ4 أبناء.

المصدر: "بترا" + ويكيبيديا