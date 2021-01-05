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أمير قطر يحضر مأدبة غداء أقامها ولي العهد السعودي

أخبار العالم العربي

أمير قطر يحضر مأدبة غداء أقامها ولي العهد السعودي
Reuters /Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/
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حضر أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مأدبة غداء أقامها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تكريما لرؤساء الوفود المشاركين في القمة الخليجية التي عقدت في محافظة العلا.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن مأدبة الغداء أقيمت في مركز مرايا الذي استضاف اليوم الثلاثاء الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتوجت قمة اليوم بتبني الدول المشاركة فيها بالإجماع "بيان العلا" الذي يعتقد أنه ينص على إنهاء الخلاف المستمر بين قطر وجيرانها منذ عام 2017.

المصدر: قنا + واس

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