بعد ثلاث سنوات على تحرير المدينة.. انتشال 93 جثة في الموصل

أعلن الدفاع المدني في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، اليوم الثلاثاء، انتشال 93 جثة من تحت الأنقاض في أزقة متفرقة من المدينة بعد أكثر من ثلاث سنوات على تحريرها.

وقال مدير الدفاع المدني في نينوى، العميد حسام خليل، في تصريح صحفي، إن "فرق الإنقاذ التابعة الى مديرية الدفاع المدني وبالتعاون والتنسيق مع دائرة الطب العدلي وبلدية الموصل تمكنت من انتشال 93 جثة من ضحايا داعش وسلمت جميعها للطب العدلي".

وأضاف، أن "انتشال الجثث جاء خلال عملية رفع الأنقاض على خلفية الشروع بإعمار المناطق والأحياء والمؤسسات الحكومية المدمرة".

وشهدت الموصل خلال الحرب على تنظيم "داعش" مقتل الآلاف من المدنيين خلال المعارك، بعضهم على يد التنظيم، ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تحرير المدينة، إلا أن عددا ليس بالقليل من الجثث ما زال تحت الأنقاض.

المصدر: "الصباح" + RT