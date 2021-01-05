الزعماء المشاركون في قمة المصالحة الخليجية في العلا السعودية

يحضر الزعماء الخليجيون اليوم الثلاثاء القمة الخليجية الـ41 في منطقة العلا السياحية السعودية، بعد سنوات من القطيعة أعقبت الأزمة الخليجية.

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وبناء على اتفاق إنهاء خلاف، توجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد صباح اليوم إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية.

كذلك، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توجه صباح اليوم، إلى السعودية.

كم جانبها أفادت وكالة "كونا" بأن راعي المصالحة الخليجية أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، توجه أيضا إلى السعودية للمشاركة بالقمة.

كذلك، توجه ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى السعودية على رأس وفد بلاده نيابة عن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسي آل خليفة لحضور مؤتمر قادة دول مجلس التعاون.

من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن سلطان عمان هيثم بن طارق، لن يحضر اجتماعات القمة الخليجية، بل سينوب عنه فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

وتأتي هذه القمة الخليجية بعد وجهود كويتية لدفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى وضع حد لأزمتها التي تدوم، بشكل خاص، منذ عام 2017 عندما قطعت كل من الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة علاقاتها بالدوحة.

المصدر: وكالات