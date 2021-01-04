دبلوماسي سويدي يكشف عن إسقاط شرط سعودي للمصالحة مع قطر

قال الدبلوماسي والمؤرخ السويدي كارل بيلدت إنه تم في إطار الانفراج المعلن بين السعودية وقطر، إسقاط طلب الرياض إغلاق قناة "الجزيرة" القطرية.

وكتب بيلدت في تغريدة عبر تويتر: "كان أحد مطالب المملكة العربية السعودية الأساسية في أزمتها مع قطر هو إغلاق قناة الجزيرة. تم سحب هذا الشرط وهذا موضع ترحيب كبير".

One of the original 🇸🇦 demands in the conflict with 🇶🇦 was the closing down of @aljazeera. That’s been beaten back, and that’s most welcome. Nothing is perfect, but @aljazeera has been and remains a most valuable part of the open global media landscape. — Carl Bildt (@carlbildt) January 4, 2021

وأضاف: "لا شيء مثاليا، لكن الجزيرة كانت ولا تزال الجزء الأكثر قيمة في المشهد الإعلامي العالمي المفتوح".

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر أعلن أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء الثلاثاء.

المصدر: وكالات