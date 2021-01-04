الري المصرية: السودان لم يشارك في اجتماع الاثنين حول سد النهضة

قالت وزارة الري المصرية إن السودان لم يشارك في جولة المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي اليوم الاثنين.

وأضافت أن إثيوبيا أرسلت دعوة لعقد الاجتماع يوم الاثنين، حيث شارك في الاجتماع وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبين والخبراء المعينون من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي، ولم تشارك دولة السودان في الاجتماع.

وأشارت إلى أنه تم إنهاء الاجتماع والاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بدولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، حيث سيتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده يوم 10 يناير الجاري، خاصة أن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول للاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل "سد النهضة".

المصدر: "الأهرام" المصرية