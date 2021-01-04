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سلطان عمان يعلن عدم حضوره قمة "المصالحة الخليجية"

أخبار العالم العربي

سلطان عمان يعلن عدم حضوره قمة
Reuters
سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
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أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن سلطان عمان هيثم بن طارق، لن يحضر اجتماعات القمة الخليجية الـ41 في المملكة العربية السعودية.

وذكرت الوكالة في تغريدة عبر "تويتر" أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، سيغادر بالنيابة عن السلطان متوجها إلى السعودية لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه رسالة إلى سلطان عمان تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية المقررة في الرياض في الـ5 منيناير.

المصدر: RT

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