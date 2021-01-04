سلطان عمان يعلن عدم حضوره قمة "المصالحة الخليجية"

أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن سلطان عمان هيثم بن طارق، لن يحضر اجتماعات القمة الخليجية الـ41 في المملكة العربية السعودية.

وذكرت الوكالة في تغريدة عبر "تويتر" أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، سيغادر بالنيابة عن السلطان متوجها إلى السعودية لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة.

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم - أبقاه الله - يغادر البلاد غدا صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر #القمة_الخليجية_الـ41 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 4, 2021

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه رسالة إلى سلطان عمان تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية المقررة في الرياض في الـ5 منيناير.

المصدر: RT