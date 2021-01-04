بالفيديو.. أمير مكة المكرمة يعلن اسم الوزير الفائز بجائزة الاعتدال 2020

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة في المملكة السعودية، الأمير خالد الفيصل، فوز وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير بجائزة الاعتدال للعام 2020.

وجاء ذلك لدى ترؤس الأمير خالد الفيصل، اجتماعا بمقر الإمارة في جدة.

وقال الفيصل: "يسعدني أن أعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة للعام 2020/1441، وهو وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، نظير جهوده المميزة والواضحة التي مثلت المملكة في المحافل الدولية، مستندا إلى مبدأ الاعتدال السعودي في السياسة الخارجية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، التي عزز من خلالها صورة ذهنية إيجابية عن المملكة قيادة وشعبا جوهرها التسامح، والطرح الفكري، والسياسي المعتدل في المحافل والمنصات الدولية كافة".

وأكد الفيصل أن "جهود وزير الدولة للشؤون الخارجية وإسهاماته تقاطعت مع أحد أهم أهداف الجائزة وهو إبراز الصورة الحقيقية والوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية في المحافل العالمية".

#فيديو🎥

أمير منطقة مكة ⁧#خالد_الفيصل⁩

يُعلن الفائز بـ ⁧#جائزة_الاعتدال⁩ في دورتها الرابعة لعام 2020

•معالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير

⁦@AdelAljubeir⁩ pic.twitter.com/IBlkVqja1J — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 4, 2021

الأمير #خالد_الفيصل يُعلن الفائز بـ #جائزة_الاعتدال معالي أ. عادل الجبير @AdelAljubeir.. نظير جهوده العالمية في إبراز منهج المملكة العربية السعودية المعتدل في السياسة الخارجية، وتعزيز الصورة الإيجابية عنها في المحافل الدولية. #معهد_الاعتدالpic.twitter.com/BUehUGTipd — معهد الاعتدال (@PKhalidIM) January 4, 2021

وقد تم ترشيح أكثر من 141 جهة وشخصية للجائزة في مجالات الإنسان والمجتمع، والسياسة والدبلوماسية، والفكر والمعرفة، والعلوم والتقنية ووقع الاختيار على شخصية الجبير لجهوده الكبيرة في الاعتدال.

المصدر: عكاظ+ موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر"