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بالفيديو.. أمير مكة المكرمة يعلن اسم الوزير الفائز بجائزة الاعتدال 2020

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بالفيديو.. أمير مكة المكرمة يعلن اسم الوزير الفائز بجائزة الاعتدال 2020
Reuters
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أعلن أمير منطقة مكة المكرمة في المملكة السعودية، الأمير خالد الفيصل، فوز وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير بجائزة الاعتدال للعام 2020.

وجاء ذلك لدى ترؤس الأمير خالد الفيصل، اجتماعا بمقر الإمارة في جدة.

وقال الفيصل: "يسعدني أن أعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة للعام 2020/1441، وهو وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، نظير جهوده المميزة والواضحة التي مثلت المملكة في المحافل الدولية، مستندا إلى مبدأ الاعتدال السعودي في السياسة الخارجية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، التي عزز من خلالها صورة ذهنية إيجابية عن المملكة قيادة وشعبا جوهرها التسامح، والطرح الفكري، والسياسي المعتدل في المحافل والمنصات الدولية كافة".

وأكد الفيصل أن "جهود وزير الدولة للشؤون الخارجية وإسهاماته تقاطعت مع أحد أهم أهداف الجائزة وهو إبراز الصورة الحقيقية والوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية في المحافل العالمية".

وقد تم ترشيح أكثر من 141 جهة وشخصية للجائزة في مجالات الإنسان والمجتمع، والسياسة والدبلوماسية، والفكر والمعرفة، والعلوم والتقنية ووقع الاختيار على شخصية الجبير لجهوده الكبيرة في الاعتدال.

المصدر: عكاظ+ موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر"

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