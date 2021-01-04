صحيفة مغربية عن حزب العدالة والتنمية: "الصحراء تأتي قبل قضية فلسطين"

قرر حزب العدالة والتنمية المغربي، دعم الملك محمد السادس والوقوف معه بشأن إقامة علاقات رسمية مع تل أبيب وإعطاء الأولوية لمصالح المغرب قبل غيرها تحت شعار "القضية الوطنية أولا".

ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن قيادي في هذا الحزب، الذي ينتمي إلى الحركة الإسلامية و"الإخواني" التوجه، أنه قال إن "جميع أعضاء الأمانة العامة للحزب اتفقوا على شعار "القضية الوطنية أولا والقضية الفلسطينية دائما" مع التأكيد "على ضرورة التصدي لمواجهة المهرولين نحو التطبيع ووضع آليات" لهذا الغرض.

اجتماع حزب العدالة والتنمية، مساء أمس الأحد، الذي اتخذ فيه قرار إعطاء الأولوية لـ "القضية الوطنية" حيث أن "الصحراء تأتي قبل قضية فلسطين"، على حد تعبير الصحيفة المغربية "هسبريس"، تم برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني الذي يواجه عاصفة من الانتقادات داخل المملكة المغربية وخارجها لتوقيعه، بصفته رئيس الحكومة المغربية، الاتفاق مع تل أبيب في الرباط بعد نحو أسبوع فقط من إعلانه رفضه إقامة أي علاقات مع الدولة العبرية.

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المصدر: صحيفة "هسبريس" المغربية