لبنان.. توتر في بلدة جنوبية على خلفية منشورات مسيئة لحسن نصر الله

أفادت قناة "الجديد" اللبنانية بوقوع إشكال بين أنصار لـ"حزب الله" و"الحزب الشيوعي" في بلدة عدلون جنوب البلاد، بسبب منشور مسيء لأمين عام "حزب الله" حسن نصر الله على مواقع التواصل.

وأشارت القناة إلى أنه "تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن إشكال كبير في بلدة عدلون الجنوبية بين أنصار لحزب الله وشيوعيين، وذلك بعد تعليقات ومناشير مسيئة لنصر الله على وسائل التواصل الاجتماعي، وحالة توتر تسود البلدة بعد تمزيق صور شهداء وقادة متبادل بين الطرفين".

وأكدت مصادر مطلعة للقناة أن الجهات المختصة في "حزب الله" و"الحزب الشيوعي" تعمل على تطويق الإشكال.

المصدر: "قناة الجديد"