مصر: أكدنا على ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة قبل بدء المرحلة الـ2 من ملء خزانه

أعلنت مصر أنها أكدت خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات حول سد النهضة على ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل بدء المرحلة الثانية من ملء السد.

وجاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الخارجية المصرية في أعقاب الاجتماع الوزاري السداسي الذي عقد اليوم الأحد بين وزراء الخارجية والري لمصر والسودان وإثيوبيا برئاسة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

خبر صحفي ***** شارك كل من سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في الاجتماع... Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Sunday, January 3, 2021

وذكرت الخارجية المصرية أن الجانب المصري أكد خلال الاجتماع على "ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق على سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية".

وأشار البيان إلى أن اجتماع اليوم توج بالتوافق على عقد جولة مفاوضات جديدة بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع، بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة.

وأوضحت الوزارة أن جولة المحادثات القادمة ستجرى بحضور المراقبين الذين يشاركون في المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي، على أن يتم أواخر هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب إفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.

المصدر: RT