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مقتل لاجئة عراقية في مخيم الهول السوري

أخبار العالم العربي

مقتل لاجئة عراقية في مخيم الهول السوري
AFP
مخيم الهول
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أفاد نشطاء عراقيون اليوم الأحد بمقتل لاجئة عراقية في مخيم الهول السوري، وأشاروا إلى أن أسباب الحادث مجهولة.

وقال نشطاء في تصريحات لوسائل الإعلام، إن "لاجئة عراقية قتلت اليوم برصاص مسلحين فيما كانت تقف أمام خيمتها في مخيم الهول".

وأضافوا: "لم تعرف أسباب عملية القتل وهوية الفاعلين".

وفي الثاني من ديسمبر الماضي قتل لاجئ عراقي برصاص مسلحين يرجح أنهم من خلايا داعش في مخيم الهول جنوبي شرقي الحسكة في سوريا بمسدس كاتم للصوت أمام خيمته في القسم الثالث من المخيم.

المصدر: وسائل إعلام + RT

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