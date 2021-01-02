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في رابع حادث بأقل من 3 أسابيع.. تونس تحتجز مركبا مصريا على متنه 15 صيادا

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في رابع حادث بأقل من 3 أسابيع.. تونس تحتجز مركبا مصريا على متنه 15 صيادا
Reuters
في رابع حادثة مشابهة في أقل من 3 أسابيع.. تونس تحتجز مركبا مصريا على متنه 15 بحارا
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أعلنت وزارة الدفاع التونسية اعتراض مركب مصري على خلفية ممارسته "الصيد غير القانوني"، في رابع حادث من نوعه في أقل من ثلاثة أسابيع.

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وأوضحت الوزارة أن سفينة تابعة لها اعترضت الجمعة مركبا مصريا "للصيد بالجر" على متنه 15 بحارا في منطقة الصيد التونسية على بعد 136 كم شرق جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس.

وأضافت أن فرقة التدخل البحري سيطرت على المركب وتوجهت به إلى القاعدة البحرية الرئيسية في صفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

وأشارت إلى أن عدد المراكب المصرية المحجوزة من طرف وحدات جيش البحر منذ 16 ديسمبر بلغ أربعة حتى تاريخه.

المصدر: RT + وكالات

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