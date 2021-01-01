مصر تسجل 1409 إصابات و56 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة الجمعة، بعد 1418 إصابة و55 وفاة الخميس.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 139471 حالة بينها 112826 حالة تم شفاؤها و7687 حالة وفاة.

وأعلن مجلس الوزراء عن حزمة من الإجراءات تتعلق بقطاع التعليم مع تزايد حالات العدوى، ومنها "تدريس المناهج عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول"، وتأجيل كافة الامتحانات في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

المصدر: "رويترز"