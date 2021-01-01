 
مباشر

مصر تسجل 1409 إصابات و56 وفاة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 1409 إصابات و56 وفاة جديدة بكورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
الإجراءات الوقائية في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/phaf

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة الجمعة، بعد 1418 إصابة و55 وفاة الخميس.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 139471 حالة بينها 112826 حالة تم شفاؤها و7687 حالة وفاة.

وأعلن مجلس الوزراء عن حزمة من الإجراءات تتعلق بقطاع التعليم مع تزايد حالات العدوى، ومنها "تدريس المناهج عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول"، وتأجيل كافة الامتحانات في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا