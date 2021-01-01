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أول تعليق من محمد علي الحوثي على قصف عرس الحديدة

أخبار العالم العربي

أول تعليق من محمد علي الحوثي على قصف عرس الحديدة
RT
محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية
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اتهم محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية التحالف العربي بقيادة السعوية، بقصف قاعة أعراس في محافظة الحديدة مساء الجمعة.

وقال الحوثي على "تويتر": "استهداف صالة العرس بمحافظة الحديدة إجرام متعمد قبل انعقاد"، متهما قوات التحالف بالوقوف خلف الحادث ودعا إلى تحقيق دولي عاجل.

المصدر: وسائل إعلام يمنية

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