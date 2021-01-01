أول تعليق من محمد علي الحوثي على قصف عرس الحديدة

اتهم محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية التحالف العربي بقيادة السعوية، بقصف قاعة أعراس في محافظة الحديدة مساء الجمعة.

وقال الحوثي على "تويتر": "استهداف صالة العرس بمحافظة الحديدة إجرام متعمد قبل انعقاد"، متهما قوات التحالف بالوقوف خلف الحادث ودعا إلى تحقيق دولي عاجل.

ندين إستهداف صالة العرس بمحافظة الحديدة مدينة الحديدة الحوك

وهذه جريمة إرهابية بتعمد وندعوا إلى تحقيق دولي عاجل فيها وفي جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه

اجرام متعمد قبل انعقاد#قمة_البلاpic.twitter.com/KUSNdwhV9Y — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 1, 2021

المصدر: وسائل إعلام يمنية