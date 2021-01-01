الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة مدنيين باستهداف صالة أفراح في الحديدة

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين بمقتل وإصابة 10 مدنيين على الأقل مساء الجمعة، بقصف نفذته القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي طال صالة أفراح في مدينة الحديدة.

ونقلت وكالة "سبأ" الموالية للجماعة عن القائم بأعمال محافظ الحديدة بحكومة الحوثيين محمد قحيم قوله إن القوات الحكومية استهدفت بوابة صالة المنصور للأفراح أثناء إقامة عرس نسائي ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة أكثر من خمسة آخرين في حصيلة أولية.

وأشار إلى أن "القتلى والجرحى كانوا من المواطنين المنتظرين أمام بوابة الصالة لخروج عائلاتهم من العرس".

وأدان قحيم ما وصفها بـ"الجريمة المروعة" مؤكدا أن "استهداف الصالة جريمة حرب تتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية وخرق سافر لاتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة".

ولم يؤكد أي مصدر رسمي بالحكومة اليمنية هذا النبأ.

المصدر: RT