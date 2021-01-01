اليمن.. لجنة حكومية تسجل مقتل وإصابة 1363 مدنيا في 2020

أعلنت اللجنة اليمنية الحكومية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مقتل وإصابة 1363 مدنيا في البلاد خلال العام المنصرم 2020.

وأوضحت اللجنة أنها "رصدت وحققت في 2901 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية خلال 2020، تضرر فيها 4292 ضحية من الجنسين".

وأضافت أن "من بين هذه الانتهاكات تم رصد سقوط 1363 ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين خلال العام".

وأفادت اللجنة بأن بين الانتهاكات أيضا 1052 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، واستهداف 39 موقعا أثريا ودينيا، و17 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية.

كما تم تدمير 757 من المباني العامة والخاصة و17 مدرسة وتسجيل 118 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.

ودعت اللجنة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنسـاني والقـانون الـدولي لحقـوق الإنسان وحماية حياة وسلامة وكرامة كافة المدنيين دون تمييز، وضمان وصولهم إلى الموارد وفرص العيش الكريم.

المصدر: وكالة "سبأ"