مصدر دبلوماسي مطلع يهاجم سفير الرباط لدى الجزائر عبر صحيفة مغربية

هاجم "مصدر دبلوماسي مطلع" عبر صحيفة مغربية محمد أوعلي سفير الرباط لدى الجزائر متهما إياه بالضعف وعدم الكفاءة والعجز عن مواكبة "التطورات المتسارعة" لـ "العلاقات المغربية الجزائرية".

وبدت هذه الانتقادات كدعوة ضمنية إلى استبداله. وقالت صحيفة "هسبريس" عن مصدرها إنه "حذر (...) من ضعف محمد آيت أوعلي، السفير المغربي المعين حديثا بالجزائر، في مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها العلاقات المغربية الجزائرية". واعتبر أن ما وصفه بالـ "نجاحات الدبلوماسية المغربية في الملف الجزائري" يمكن أن "تذهب سدى بالاعتماد على متخصص في الفلسفة يجر وراءه مسارا دبلوماسيا ملتبسا".

وأضاف المصدر ذاته، حسب الصحيفة، أن "السفير المختفي عن الأنظار تسبب في صب الزيت على النار وراء الكواليس في آخر منصب دبلوماسي تقلده عبر تدبيج التقارير المغلوطة، مخلفا صدى سيئا لدى الجالية". وأكد "المصدر الدبلوماسي المطلع" أن السفير المغربي الحالي لدى الجزائر، "الذي راكم الفضائح الإعلامية، لم يستطع حتى حل مشاكله الشخصية عندما حرم طباخته من نصف راتبها الشهري لمدة ثمانية أعوام، منبها إلى أن شخصا بهذا "البروفايل" سيتحول إلى "شوكة" في قدم الدبلوماسية المغربية".

المصدر: صحيفة "هسبريس" المغربية