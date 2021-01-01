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الملك عبد الله الثاني يفوز بلقب شخصية العام 2020

أخبار العالم العربي

الملك عبد الله الثاني يفوز بلقب شخصية العام 2020
أرشيف الديوان الملكي الهاشمي
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين
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فاز العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين بلقب شخصية العام 2020، وفق استطلاع آراء متابعي قناة RT.

 وحصل الملك الأردني على (6509430) صوتا، ما يشكل 52.4% من إجمالي الأصوات الذي بلغ 12490331.

واحتل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد المركز الثاني بفارق ضئيل عن المتصدر، حاصدا 44.8% من الأصوات.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بواقع 1.3% من أصوات المشاركين في الاستطلاع الذي بدأ في السابع من ديسمبر 2020 وانتهى منتصف ليلة 31 منه بتوقيت موسكو.

شكرا لجميع المشاركين في التصويت وكل عام وأنتم بخير.

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