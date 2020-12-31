تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على حافلة في سوريا

أعلن تنظيم "داعش" اليوم الخميس مسؤوليته عن الهجوم على حافلة في سوريا يوم الأربعاء، وقال إنه قتل 40 جنديا من الجيش السوري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" يوم أمس أن 25 مواطنا لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون في هجوم إرهابي على حافلة في دير الزور بسوريا.

وذكرت الوكالة أن حافلة تعرضت في الرابعة من بعد ظهر الأربعاء، لهجوم إرهابي على طريق دير الزور - تدمر في منطقة كباجب.

#دير_الزور : تعرض حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم بولمان على طريق دير الزور ـ #تدمر في منطقة #كباجب لهجوم إرهابي ما أدى إلى ارتقاء 28 شهيداً وجرح 8 آخرين ..



الله يرحم ارواحكم pic.twitter.com/FZOL2oE8Xh — سُـ ـومَـر 👑 🧉 (@S1Z01) December 30, 2020

المصدر: وكالات