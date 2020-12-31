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تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على حافلة في سوريا

أخبار العالم العربي

تنظيم
Reuters
تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على حافلة في سوريا
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أعلن تنظيم "داعش" اليوم الخميس مسؤوليته عن الهجوم على حافلة في سوريا يوم الأربعاء، وقال إنه قتل 40 جنديا من الجيش السوري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" يوم أمس أن 25 مواطنا لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون في هجوم إرهابي على حافلة في دير الزور بسوريا.

وذكرت الوكالة أن حافلة تعرضت في الرابعة من بعد ظهر الأربعاء، لهجوم إرهابي على طريق دير الزور - تدمر في منطقة كباجب.

المصدر: وكالات

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