رئيس الحكومة التونسية: هناك دعوات ''شاذة'' لإقحام الجيش في السياسة

قال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، إن بلاده تشهد حاليا "دعوات شاذة لإقحام المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية والمس بمؤسسات الدولة''.

وجاءت تصريحات المشيشي على هامش جنازة الكاتب والناشط السياسي اليساري جلبار نقاش يوم الأربعاء.

وكانت دعوات قد انطلقت مؤخرا في تونس بحل البرلمان ونشر قوات الجيش، على خلفية تصاعد الأزمة السياسية بين التيارات المختلفة في البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو إلى نشر قوات الجيش بطلب من القائد الأعلى للقوات المسلحة في المدن وكافة مناطق الإنتاج، واستنفار قوات الأمن لحفظ النظام ومكافحة الجريمة ووضع السياسيين الذين تحوم حولهم شبهات فساد تحت الإقامة الجبرية.

المصدر: "موزاييك أف أم" + RT