الكاظمي للقادة العسكريين: ضبط الحدود هو بوابة الأمن والاستقرار

قال القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إن "ضبط الحدود هو بوابة الأمن والاستقرار"، فيما أشار إلى ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري.

ودعا الكاظمي خلال كلمة له في مقر قيادة العمليات المشتركة أمام القادة العسكريين "الى الاهتمام بالبناء النفسي للمقاتلين والمنتسبين والولاء للدولة، وتوحيد الجهد الاستخباري لخلق التكامل المطلوب في العمل الأمني".

وأضاف: "يجب رفع المواقف الأمنية الى المراجع كما هي وعدم إخفاء أي معلومات على المقر الأعلى، لكي تتم المعالجة وإعطاء التوجيه في ضوء الحادث وليس محاولة التقليل من الحادث".

وأشار الكاظمي إلى أن "عام 2020 هو عام تقييم القادة والمديرين على أساس عملهم، ويجب الابتعاد عن التقاطعات بين القوات الأمنية وترك الأمور الشخصية، والتركيز على الأهداف المرسومة لهم من قبل قيادة العمليات المشتركة".

وتابع: "أمامنا واجب حماية الانتخابات، وعلى الجميع أن يعمل من الآن لتوفير المناخ الآمن لإجراء انتخابات عام 2021".

وأكد الكاظمي، أن "التحديات لم تنته بعد، مازال أمامنا الكثير لعمله، ومازال هناك سلاح منفلت وعصابات جريمة وتجارة مخدرات وأسلحة ونزاعات عشائرية خارج القانون، ولابد أن نتضامن جميعا لمواجهتها وردعها".

المصدر: RT