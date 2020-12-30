أمير قطر يتلقى رسالة من ملك السعودية

تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية، المقرر انطلاقها في الرياض يوم 5 يناير القادم

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وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، الدكتور نايف فلاح الحجرف، سلم الرسالة لأمير قطر في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم الأربعاء.

وكانت السعودية وحليفاتها الإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متهمة الدوحة بـ"تمويل حركات إسلامية متطرفة"، ونفت الدوحة من جانبها هذه التهمة.

وأعلنت السعودية والإمارات ومصر مؤخرا عن رغبتها في حل النزاع، وسيجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي في السعودية، في الخامس من يناير المقبل، وسيشكل حضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدورة الحالية للقمة الخليجية مؤشرا على قرب انفراج الأزمة.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية+ وكالات