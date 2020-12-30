الحكومة اليمنية الجديدة تصل إلى عدن قادمة من الرياض لبدء مهامها

تصل الحكومة اليمنية الجديدة، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن قادمة من الرياض لبدء مهامها.

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تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام يمنية وغربية أكدت وقوع انفجار عنيف في مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة إليه.

وأفاد موقع "المشهد اليمني" بأن الانفجار دوى في صالة استقبال المطار، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان تأكيدهم سماع انفجار كبير وإطلاق نار في مطار عدن بعد قليل من وصول الحكومة إليه.

وأدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك اليمين القانونية يوم السبت الماضي أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض.

المصدر: وكالات