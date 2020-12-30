رئيس الحكومة التونسي: سنعيد النفايات إلى إيطاليا

قال رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، إن بلاده ستتمسك بحقها إلى آخر لحظة وستعيد النفايات المنزلية إلى إيطاليا.

إقرأ المزيد

وأضاف المشيشي، أمس الثلاثاء، خلال زيارته إلى الميناء التجاري بسوسة، للوقوف على ملف النفايات الإيطالية، أن القضاء التونسي تعهد بالملف وأذن بإبقاء 212 حاوية على ذمته، إلى حين استكمال الأبحاث.

وأكد على أنه سيتم الالتزام بما سيتوصل إليه القضاء، وعلى إثره سيتم تحديد مآل الحاويات، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات دولية تنظم عملية توريد وتصدير النفايات.

يذكر أنه تم يوم الاثنين 21 ديسمبر فتح تحقيق في "تشكيل عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره".

وحجزت الجمارك التونسية نهاية شهر يوليو عشرات حاويات النفايات المنزلية قادمة من إيطاليا، ما أثار شبهات فساد، لا سيما وأن القانون التونسي يحظر توريد هذا النوع من النفايات "الخطرة".

وقامت شركة "سوريبلاست" بعملية التوريد عقب أسابيع فقط من إعادة تفعيل نشاطها بعد انقطاع طويل، وهي تملك ترخيصا يخولها إعادة تدوير نفايات بلاستيكية صناعية وتصديرها.

المصدر: إذاعة موزاييك أف أم