السودان.. وفاة والي النيل الأزرق بحادث سير (صورة)

توفي اليوم الأحد، والي ولاية النيل الأزرق بالسودان، عبد الرحمن نور الدائم، بحادث سير قرب العاصمة الخرطوم.

ووقع الحادث على طريق مدني الخرطوم، وأودى أيضا بحياة نجل الراحل، الذي كان برفقته في السيارة في طريقهما إلى العاصمة الخرطوم.

وفاة والي النيل الأزرق عبد الرحمن نورالدائم في حادث حركة#سونا#السودانpic.twitter.com/3a7oIQhxud — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) December 27, 2020

وعين عبد الرحمن نور الدائم، قبل أشهر فقط، واليا، وهو معلم وصحفي سابق عمل ناطقا باسم قوى الحرية والتغيير في الولاية.

وجاء تعيين نور الدائم ضمن قرار حكومي بتعيين حكام مدنيين للولايات، وذلك في إطار عملية الانتقال لحكم ديمقراطي في السودان.

المصدر: "سونا"