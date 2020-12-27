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السودان.. وفاة والي النيل الأزرق بحادث سير (صورة)

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السودان.. وفاة والي النيل الأزرق بحادث سير (صورة)
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والي ولاية النيل الأزرق بالسودان، الراحل عبد الرحمن نور الدائم
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توفي اليوم الأحد، والي ولاية النيل الأزرق بالسودان، عبد الرحمن نور الدائم، بحادث سير قرب العاصمة الخرطوم.

ووقع الحادث على طريق مدني الخرطوم، وأودى أيضا بحياة نجل الراحل، الذي كان برفقته في السيارة في طريقهما إلى العاصمة الخرطوم.

وعين عبد الرحمن نور الدائم، قبل أشهر فقط، واليا، وهو معلم وصحفي سابق عمل ناطقا باسم قوى الحرية والتغيير في الولاية.

وجاء تعيين نور الدائم ضمن قرار حكومي بتعيين حكام مدنيين للولايات، وذلك في إطار عملية الانتقال لحكم ديمقراطي في السودان.

المصدر: "سونا"

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