الأردن.. وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن صحفي اعتقل بسبب مقال عن لقاح كورونا في المملكة

نظمت السبت وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين بالأردن، دعما للصحفي جمال حداد، الذي اعتقل على خلفية مقال زعم تلقي بعض المسؤولين لقاح كورونا دون إعلان رسمي بوصول المصل إلى البلاد.

وشارك في الوقفة عدد من الصحفيين الأردنيين بالإضافة إلى أعضاء من مجلس النواب الأردني.

وأكد المحتجون رفضهم "لقرارات توقيف الزملاء، ورفض محاكمتهم أمام محكمة جهاز أمن الدولة"، لافتين إلى أنهم بصدد القيام "بسلسلة من الإجراءات، في حال لم يتم الإفراج عن الزميل حداد".

من أمام نقابة الصحفيين وقفة تضامنية للمطالبة بالافراج الفوري عن الصحفي جمال حداد. #لا_لحبس_الصحفيينpic.twitter.com/1T11SpNS3E — Ahmad AlAmoush | أحمد العموش (@AMOUSH1994) December 26, 2020

من جانبها، شددت نقابة الصحفيين بالأردن على موقفها "الرافض لتوقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر"، مؤكدة أنها "ستتصدى لتعديل التشريعات بما يمنع توقيف الصحفيين في قضايا مماثلة وعرض الصحفيين على غير المحاكم المدنية المختصة بقضايا النشر".

وأمر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، أمس الخميس، بتوقيف الصحفي جمال حداد، وأثار هذا القرار غضبا واسعا في الساحة الإعلامية، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنه.

وجاء قرار المدعي العام بتوقيف حداد، إثر نشره مادة صحفية في موقع "الوقائع"، الذي يديره، تناول فيها قضية أخذ لقاح كورونا من قبل بعض المسؤولين بالدولة، دون إعلان رسمي بوصول اللقاح للأردن وبدء حملة التطعيم.

المصدر: "عمون" + "رؤيا"