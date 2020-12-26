العاهل السعودي يكلف بتوجيه دعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لحضور القمة المقبلة

كلف العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمين عام مجلس التعاون الخليجي بتوجيه دعوة إلى قادة دول المجلس لحضور القمة الخليجية الـ41 التي ستعقد في الرياض في 5 يناير المقبل.

Press Release: The Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz Al Saud has requested H.E. the GCCSG, to invite the leaders of the GCC states to attend the 41st GCC Summit being held in Riyadh, Saudi Arabia on January 5, 2021.https://t.co/6rfl7aQe9U — مجلس التعاون (@GCCSG) December 26, 2020

ومن بين المدعوين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والذي تواجهه بلاده مقاطعة من السعودية والبحرين والإمارات الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، في بيان اليوم السبت، أن الملك سلمان قد كلف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، بنقل الدعوات إلى القادة للمشاركين في أعمال الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المصدر: RT + تويتر