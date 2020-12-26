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العاهل السعودي يكلف بتوجيه دعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لحضور القمة المقبلة

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العاهل السعودي يكلف بتوجيه دعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لحضور القمة المقبلة
Reuters
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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كلف العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمين عام مجلس التعاون الخليجي بتوجيه دعوة إلى قادة دول المجلس لحضور القمة الخليجية الـ41 التي ستعقد في الرياض في 5 يناير المقبل.

ومن بين المدعوين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والذي تواجهه بلاده مقاطعة من السعودية والبحرين والإمارات الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، في بيان اليوم السبت، أن الملك سلمان قد كلف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، بنقل الدعوات إلى القادة للمشاركين في أعمال الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المصدر: RT + تويتر

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