غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن مقاتلات إسرائيلية استهدفت مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب أدرعي أن مقاتلات وطائراتالجيش الإسرائيلي أغارت على أهداف لـ"حماس"، مضيفا أنه "خلال الغارات تم استهداف مواقع لإنتاج الأسلحة الصاروخية وموقع عسكري تابع للحركة".

ولفت إلى أن هذه الغارات جاءت ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في وقت سابق من هذا المساء.

وجاءت هذه الغارات رداً على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق من هذا المساء.



ينظر جيش الدفاع الإسرائيلي بخطورة على الأعمال الإرهابية ضد إسرائيل وسيعمل بحزم ضد المحاولات للمساس بمواطني دولة إسرائيل وسيادتها. https://t.co/0mEZ95f22L — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 25, 2020

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المصدر: RT