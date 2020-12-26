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غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أخبار العالم العربي

غارات إسرائيلية على قطاع غزة
Reuters AMIR COHEN
طائرة حربية إسرائيلية
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن مقاتلات إسرائيلية استهدفت مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب أدرعي أن مقاتلات وطائراتالجيش الإسرائيلي أغارت على أهداف لـ"حماس"، مضيفا أنه "خلال الغارات تم استهداف مواقع لإنتاج الأسلحة الصاروخية وموقع عسكري تابع للحركة".

ولفت إلى أن هذه الغارات جاءت ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في وقت سابق من هذا المساء.

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المصدر: RT

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