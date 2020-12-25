تركيا تقدم تدريبا لقوات حكومة الوفاق الليبية على الرماية من الأسلحة الثقيلة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن قواتها نظمت تدريبات لعناصر الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني على إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن قواتها "تواصل ضمان تدريب الجيش الليبي في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية" الموقعة بين أنقرة وطرابلس.

The #TAF continue to provide training to the Libyan Army as part of the military training, assistance and advice agreement.



‘Multiple Rocket Launcher System, artillery and mortar heavy weapons fire training’ was provided by our personnel to the staff of the Libyan Army. https://t.co/pMcF7rnIXX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2020

وأوضحت أن عسكريي القوات التركية قدموا للقوات الليبية تدريبات على الرماية بالأسلحة الثقيلة كالمدفعية وراجمات الصواريخ ومدفعية الهاون.

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ووقعت السلطات التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية المتمركزة في طرابلس، يوم 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين وترسيم الحدود البحرية، ما أثار معارضة من قبل "الجيش الوطني الليبي" ودول المنطقة.

وتعتبر تركيا الداعم الخارجي الأكبر لحكومة الوفاق الوطني الليبية في مواجهتها مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المدعوم مصريا.

المصدر: RT + وكالات