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تركيا تقدم تدريبا لقوات حكومة الوفاق الليبية على الرماية من الأسلحة الثقيلة

أخبار العالم العربي

تركيا تقدم تدريبا لقوات حكومة الوفاق الليبية على الرماية من الأسلحة الثقيلة
twitter/ وزارة الدفاع التركية
تركيا تقدم تدريبا لقوات حكومة الوفاق الليبية على الرماية من الأسلحة الثقيلة.
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن قواتها نظمت تدريبات لعناصر الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني على إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن قواتها "تواصل ضمان تدريب الجيش الليبي في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية" الموقعة بين أنقرة وطرابلس.

وأوضحت أن عسكريي القوات التركية قدموا للقوات الليبية تدريبات على الرماية بالأسلحة الثقيلة كالمدفعية وراجمات الصواريخ ومدفعية الهاون.

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ووقعت السلطات التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية المتمركزة في طرابلس، يوم 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين وترسيم الحدود البحرية، ما أثار معارضة من قبل "الجيش الوطني الليبي" ودول المنطقة.

وتعتبر تركيا الداعم الخارجي الأكبر لحكومة الوفاق الوطني الليبية في مواجهتها مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المدعوم مصريا.

المصدر: RT + وكالات  

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