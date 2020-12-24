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إسقاط الجنسية المصرية عن سورية زوجة لـ"فنان هارب"

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إسقاط الجنسية المصرية عن سورية زوجة لـ
Reuters
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وافقت الحكومة المصرية على إسقاط الجنسية عن غادة نجيب زوجة الفنان المصري الهارب هشام عبدالله.

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 ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على اسقاط الجنسية عن غادة نجيب وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في "جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج".

إسقاط الجنسية المصرية عن سورية زوجة لـ

وأصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، القرار رقم 48 لسنة 2020، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني، من مواليد القاهرة، 3 فبراير 1970، والتي تحمل الجنسية السورية، وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

ويواجه الفنان المصري هشام عبد الله، الهارب إلى خارج البلاد والمقيم في تركيا، تهما متعلقة بأمن الدولة تصل عقوبتها للسجن المشدد 15 سنة.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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