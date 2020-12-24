الحكومة المصرية: التصاعد الكبير في نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي مقلق ويتطلب وقفة

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، إن التصاعد الكبير كل أسبوع في نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي يتطلب وقفة، ذاكرا أن نسبة الإشغال وصلت إلى 42%.

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وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية "التلفزيون المصري" أن الرقم الخاص بنسبة الإشغال في أجهزة التنفس الصناعي مقلق، متابعا "الحكومة لوحدها مش هتعمل حاجة"، حسب تعبيره.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أنه لا بد أن يدرك المواطن أن الدولة في وضع وبائي مخيف، مضيفا أن الزيادة في الإشغال موجودة في كل من مستشفيات العزل والأسرة العادية وأسرة الرعاية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي.

وتابع "إذا استمر التوجه التصاعدي هذا في حالات كورونا سيضعنا في نفس المسار الذي وصلنا له في ذروة موجة كورونا الأولى، من مناشدات واستغاثات بعدم وجود أماكن في المستشفيات".

المصدر: وسائل إعلام مصرية