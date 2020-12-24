 
مباشر
عاجل
قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي عن اختراق 4 مقاتلات بحرينية لأجوائها

الحكومة المصرية: التصاعد الكبير في نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي مقلق ويتطلب وقفة

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية: التصاعد الكبير في نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي مقلق ويتطلب وقفة
Reuters
مستشفى شرم الدولي وسط تفشي فيروس كورونا في شرم الشيخ بمصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pfda

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، إن التصاعد الكبير كل أسبوع في نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي يتطلب وقفة، ذاكرا أن نسبة الإشغال وصلت إلى 42%.

إقرأ المزيد
42 وفاة و911 إصابة جديدة بكورونا في مصر
42 وفاة و911 إصابة جديدة بكورونا في مصر

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية "التلفزيون المصري" أن الرقم الخاص بنسبة الإشغال في أجهزة التنفس الصناعي مقلق، متابعا "الحكومة لوحدها مش هتعمل حاجة"، حسب تعبيره.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أنه لا بد أن يدرك المواطن أن الدولة في وضع وبائي مخيف، مضيفا أن الزيادة في الإشغال موجودة في كل من مستشفيات العزل والأسرة العادية وأسرة الرعاية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي.

وتابع "إذا استمر التوجه التصاعدي هذا في حالات كورونا سيضعنا في نفس المسار الذي وصلنا له في ذروة موجة كورونا الأولى، من مناشدات واستغاثات بعدم وجود أماكن في المستشفيات".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا