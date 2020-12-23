‌كردستان العراق يطالب واشنطن بإرسال قوات للحدود مع سوريا

أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق جوتيار عادل اليوم الأربعاء، عن توجيه طلب إلى واشنطن لإرسال قوات إلى الحدود بين الإقليم وسوريا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "حكومة إقليم كردستان طلبت رسميا من واشنطن إرسال قوات إلى الحدود بين كردستان العراق وكردستان سوريا لإظهار حسن نية الإقليم بأنه لا يريد الحرب ولحماية الحدود بصورة أفضل".

وفي السادس عشر من الشهر الحالي حدثت اشتباكات على الحدود في غرب وجنوب كردستان العراق بين قوات البيشمركة الكردية ومسلحين من حزب العمال الكردستاني بعد محاولتهم التسلل الى أراضي إقليم كردستان العراق.

المصدر: RT