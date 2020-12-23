البحرين تدعو لإنهاء النزاعات الإقليمية بالطرق السلمية

دعت البحرين إلى حل النزاعات الإقليمية "بالطرق السلمية"، وذلك في خضم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الخليجية وقبل أسبوعين من قمة مرتقبة في السعودية.

وأكد مجلس الدفاع الأعلى في البحرين في بيان عقب جلسة ترأسها الملك حمد بن عيسى آل خليفة على "ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية"، مشددا على أن الحلول يجب أن تتوافق مع "المواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة".

وكانت السعودية وحلفاؤها الإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالاتها الجوي، متهمة الدوحة بـ"تمويل حركات إسلامية متطرفة.

وأعلنت السعودية والإمارات ومصر مؤخرا عن رغبتها في حل النزاع وسيجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي في السعودية في الخامس من يناير المقبل، وسيشكل حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤشرا على قرب انفراج الأزمة.

المصدر: "أ ف ب"