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فلسطين تطالب بلجنة دولية لتطعيم الأسرى ضد كورونا في سجون إسرائيل

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فلسطين تطالب بلجنة دولية لتطعيم الأسرى ضد كورونا في سجون إسرائيل
Reuters
عامل صحة فلسطيني، أرشيف
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طالبت وزارة الصحة الفلسطينية بتشكيل لجنة طبية عن منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة الصحة الفلسطينية، للإشراف على تطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد كورونا.

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وجاء طلب وزارة الصحة في رسائل متطابقة وجهتها وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، على إثر المعلومات التي وصلتها من نادي الأسير حول قيام إدارة سجون الحكومة الإسرائيلية بأخذ أسماء الأسرى، وتسلم قوائم مبدئية للأسرى الراغبين في أخذ اللقاح.

يشار إلى أن قرابة 4400 معتقل يقبعون في السجون الإسرائيلية وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، منهم قرابة 700 مرضى، و300 يعانون من أمراض مزمنة بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، وعشرة على الأقل يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة.

المصدر: RT

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