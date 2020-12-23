برلماني عراقي لـRT: عفو ترامب عن قتلة عراقيين فضيحة كبيرة

رأى عضو مجلس النواب العراقي، نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، أن العفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مدانين بقتل عراقيين هو "فضيحة" كبيرة.

وقال لـRT، إن "ما يقوم به ترامب هو السياسة الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا العفو هو فضيحة كبيرة على واشنطن، وسنقوم بمخاطبة وزارة الخارجية العراقية ليكون لها موقف في ذلك".

وأضاف، أن "هذا العفو يؤكد بأن أمريكا لا تحترم القانون"، مشيرا إلى "أهمية أن يكون للحكومة العراقية موقف واضح من هذه التصرفات التي يقوم بها ترامب".

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وفي وقت سابق من اليوم، قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب لـRT، إن "عناصر شركة بلاك ووتر لم يحاكموا في المحاكم الأمريكية لأنهم قتلوا عراقيين، بل تمت محاكماتهم لأنهم خالفوا قواعد الاشتباك، ولم يلتزموا بمعايير حددت في عمل الشركة والقانون الأمريكي".

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا بالكامل عن 4 عناصر سابقين في شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة أدينوا بارتكاب مجزرة خلفت 14 قتيلا بين المدنيين في بغداد عام 2007.

وفي 16 سبتمبر 2007 أطلق العاملون في شركة "بلاك ووتر" الأمنية النار على مدنيين عراقيين مما أسفر عن مقتل 17 وإصابة 20 في ساحة النسور في بغداد.

المصدر: RT