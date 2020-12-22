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الأسد يمنح اسم وزير الخارجية الراحل وليد المعلم وسام الاستحقاق

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الأسد يمنح اسم وزير الخارجية الراحل وليد المعلم وسام الاستحقاق
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منح الرئيس السوري بشار الأسد اسم وزير الخارجية الراحل وليد المعلم، وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة.

وجاء ذلك خلال حفل تأبين بمناسبة مرور أربعين يوما على وفاة المعلم الذي كان يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.

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وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

وتوفى المعلم في 11 من الشهر الماضي عن 79 عاما، بعد سنوات طويلة من العمل الدبلوماسي بدأه عام 1990 سفيرا لبلاده في واشنطن، إلى أن تمت تسميته نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية والمغتربين عام 2012.

 

المصدر: سانا

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