المغرب يسجل 30 وفاة و2646 إصابة جديدة بكورونا

سجل المغرب اليوم الثلاثاء 2646 إصابة جديدة بفيروس كورونا صعودا من 877 إصابة أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 420 ألفا و648 حالة.

وسجلت 30 حالة وفاة نزولا من 43 في اليوم السابق، ليرتفع عدد المتوفين جراء الفيروس إلى 7030 كما تعافى 2791 ليبلغ مجموع المتعافين 382 ألفا و925.

وفرضت السلطات المغربية يوم الاثنين قيودا جديدة، لمنع تفشي الفيروس تدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأربعاء، وتشمل حظر التجول ليلا لمدة ثلاثة أسابيع من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.

وقررت أيضا إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى ابتداء من الساعة الثامنة مساء.

كما منعت التجمعات العامة والخاصة، وقررت الإغلاق الكلي للمطاعم طيلة ثلاثة أسابيع بمدن الدار البيضاء وأغادير ومراكش وطنجة التي تضررت بشدة من الجائحة.

المصدر: RT + وكالات