طرد النائب أبو شحادة من جلسة مناقشة استثمارات للغاز عقب كيله "الإهانات" للوفد الإماراتي - فيديو

أمر رئيس الجلسة الخاصة بمناقشة استثمارات إماراتية للغاز والنفط في الكنيست الإسرائيلي بطرد النائب العربي سامي أبو شحادة، عقب قيام الأخير بتوجيه سيل من الكلمات المهينة لممثل الإمارت.

وقام رئيس الجلسة بمقاطعة النائب العربي أكثر من مرة، ثم أمر بإخراجه من الجلسة التي تمت عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، والتي وجه فيها أبو شحادة الانتقادات للوفد الإماراتي المشارك في الاجتماع.

وقال أبو شحادة مخاطبا الوفد الإماراتي: "هل أنت مدرك لكل ما يجري أم أنك لم تفهم حيثيات خطاب التطبيع".

وأضاف: "من الوضح أنه سيكون هناك الكثير من المشاكل، إلا أن الأخلاق تلعب دورا مهما.. حتى لو كان هناك أبعاد اقتصادية معينة تبقى الأخلاق عنصرا مهما".

وتابع: "إن لم تستح فأفعل ما شئت".

وأشار إلى أنه "كنت أريد أن أنهبك لخطورة الموقف"، مضيفا بتهكم: "كنت أعتقد أن الإمارات محسوبة على العرب".

وأوضح باللغة لإنجليزية: "إن عمل أي اتفاق مع دولة الاحتلال غير شرعي وفقا للقانون الدولي، إنها جريمة إن ما تقوم به جريمة بالفعل".

وختم أبو شحادة بالقول: "عيب أنها بالعربية تقال هذا عيب".

المصدر: RT