وفاة ثاني وزير سوري سابق بكورونا

توفي وزير الصناعة السوري السابق محمد معن زين العابدين جذبة إثر مضاعفات إصابته بكورونا، وهو الوزير السابق الثاني الذي يقضي بالفيروس بعد وزير الزراعة أحمد القادري.

وشغل جذبة منصب وزير الصناعة في الفترة 2018 وحتى 30 أغسطس 2020.

وجذبة من مواليد حلب عام 1962 وحاصل على شهادة الإجازة في هندسة الإلكترون من جامعه حلب.

شغل عددا من المناصب في حلب، منها معاون مدير الصناعة، والمدير الفني للشركة الصناعية للملبوسات، ومدير مديرية الصناعة فيها قبل تعيينه وزيرا للصناعة.

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وكان جذبة ضمن تشكيلة حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق عماد خميس، إلى جانب وزير الزراعة السابق أحمد القادري الذي قضى بكورونا أيضا في 3 من أغسطس الماضي، بعد أيام على تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسين عرنوس.

أسامة يونس ـ دمشق