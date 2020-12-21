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روسيا تدرب مفتييها في مصر

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روسيا تدرب مفتييها في مصر
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أعلنت دار الإفتاء المصرية توقيع مذكرة تعاون مع رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا راوي عين الدين لتدريب أئمة روسيا في مصر.

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ومن المنتظر أن تقام دورة تدريبية لأعضاء مجلس العلماء وللأئمة في روسيا تعقدها دار الإفتاء المصرية وأمانة الإفتاء العالمية، وتبث من القاهرة لمدة يومين عبر الإنترنت، خلال يومي 21 و22 ديسمبر 2020، و"هذا في إطار رغبة الطرفين في تفعيل العمل المشترك في جميع مناحي العمل الإسلامي الفقهي والثقافي والتعليمي والعلمي خاصة فيما يتعلق بتدريب المفتين ورفع مستوياتهم العلمية والمعرفية بما يخدم المصالح والجهود المشتركة من أجل التصدي للتحديات المعاصرة المتمثلة في مواجهة فكر التطرف والإرهاب وإيلاء قضايا تربية شباب الأمة الإسلامية وتنشئتهم الاهتمام اللازم".

وقالت الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم إن من أهم أهداف الاتفاق "تبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دور وهيئات الإفتاء الأعضاء، وبناء شراكات علمية تدعم المنهج الوسطي في بلدان دور وهيئات الإفتاء باعتبارها خط الدفاع الأول عن مبادئ الإسلام الصحيح، ونشر قيم الإفتاء الحضارية في العالم، فضلا عن أن الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية تعد أحد أهم أعضاء الأمانة العامة وشركائها في تحقيق أهدافها".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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