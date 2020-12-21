دي مايو يلتقي نائب أمير قطر في الدوحة

التقى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، اليوم الاثنين في الدوحة، نائب أمير دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني.

وأشارت وزارة الخارجية الايطالية في "تغريدة،" في أعقاب اللقاء الذي يأتي في اليوم الثاني لزيارة دي مايو الى دولة قطر، الى أن أجندة اللقاء تضمنت العلاقات الثنائية، وليبيا وايران ومجلس التعاون الخليجي.

وقد وصف دي مايو اجتماعه مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بـ"المثمر"، مشيرا إلى أنه شمل "العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الثنائية بين البلدين، فضلا عن القضايا الإقليمية".

وكانت إيطاليا قد أعلنت يوم أمس، توقيع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين روما والدوحة.

المصدر: وكالة "آكي"