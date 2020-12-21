 
مباشر

دي مايو يلتقي نائب أمير قطر في الدوحة

أخبار العالم العربي

دي مايو يلتقي نائب أمير قطر في الدوحة
Reuters
وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pen0

التقى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، اليوم الاثنين في الدوحة، نائب أمير دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني.

وأشارت وزارة الخارجية الايطالية في "تغريدة،" في أعقاب اللقاء الذي يأتي في اليوم الثاني لزيارة دي مايو الى دولة قطر، الى أن أجندة اللقاء تضمنت العلاقات الثنائية، وليبيا وايران ومجلس التعاون الخليجي.

وقد وصف دي مايو اجتماعه مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بـ"المثمر"، مشيرا إلى أنه شمل "العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الثنائية بين البلدين، فضلا عن القضايا الإقليمية".

وكانت إيطاليا قد أعلنت يوم أمس، توقيع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين روما والدوحة.

المصدر: وكالة "آكي"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا