وزيرا خارجية السعودية وسلطنة عمان يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، مع نظيره العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

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واستقبل بن فرحان، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير خارجية سلطنة عمان، وجرى خلال الاستقبال، تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير خارجية سلطنة عمان قد وصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، وزير الخارجية السعودي.

المصدر: "واس"