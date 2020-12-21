إطلاق سراح لبنانيين ومصريين كانوا مختطفين قرب سواحل نيجيريا

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها تبلغت من سفارتها في نيجيريا بإطلاق سراح مواطنيها الثلاثة الذين كانوا قد اختطفوا أثناء عملهم في باخرة كانت تنقل بضائع قبالة سواحل نيجيريا.

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وأفاد موقع "النشرة" اللبناني بأن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، تبلغ من السفير اللبناني في نيجيريا حسام دياب أن الخاطفين أطلقوا سراح اللبنانيين الثلاثة الذين كانوا قد اختطفوا أثناء عملهم في باخرة كانت تنقل بضائع قبالة سواحل نيجيريا.

وأكد السفير دياب أنهم بصحة جيدة وسيعودون إلى لبنان فور انتهاء الإجراءات الموجب اتباعها.

من جهته أكد، اللبناني عدنان الكوت مالك سفينة الشحن "ميلان" المحتجزة بالقرب من السواحل النيجيرية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" تحرير طاقم السفينة المكون من 10 أفراد بينهم مصريان اثنان تم احتجازهما قبالة سواحل نيجيريا، موضحا أن جميع المواطنين المصريين بصحة جيدة ولم يتعرضوا لأي أذى.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت تعرض سفينة شحن على متنها 10 أفراد بينهم مصريان اثنان للاحتجاز، موضحة أن قراصنة يحتجزون المركب على سواحل نيجيريا خلال رحلتها إلى الكاميرون.

المصدر: "النشرة"+" اليوم السابع"