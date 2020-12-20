مصر.. تأهيل 30 مستشفى لاستقبال مصابي كورونا في القاهرة

أفادت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصدر بوزارة الصحة بتأهيل نحو 30 مستشفى في القاهرة لعزل المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح المصدر أن أعداد مصابي فيروس كورونا في تزايد وتحويل هذا العدد من المستشفيات نوع من الاستعداد لأي سيناريو سيء لانتشار الفيروس.

وأضاف: "نتمنى على الناس الالتزام بقدر الإمكان، فالفيروس أسرع في الانتشار ومعظم المصابين لا تظهر عليهم العوارض والإجراءات الاحترازية هي طوق النجاة في هذه المرحلة".

يذكر أن وزيرة الصحة هالة زايد عقدت اجتماعا مساء الأحد مع عدد من كبرى شركات الأوكسيجين الطبي، لمناقشة سبل التعاون لتوفير مخزون استراتيجي من الغاز الطبي بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

ناصر حاتم

المصدر: RT