ليبيا.. محادثات لإعادة افتتاح طريق ساحلي يربط بين شرق البلاد وغربها مرورا بسرت

حث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق ممثلي الحكومة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، على الاستمرار في العمل لتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس وزراء حكومة الوفاق عقب اجتماع معيتيق بأعضاء اللجنة العسكرية في طرابلس إن "أعضاء وفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة استعرضوا أمام معيتيق الخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق اللجنة بشأن وقف إطلاق النار الدائم".

وأضافت: "ممثلو حكومة الوفاق أكدوا لمعيتيق خلال الاجتماع التنسيق لإعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها مرورا بمدينة سرت، في خطوة يهدف من خلالها رفع المعاناة عن المواطنين وتسهيل حرية التنقل بين المناطق".

وكانت اللجنة وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار الدائم يوم 23 أكتوبر الماضي في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

المصدر: RT