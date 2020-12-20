السفارة الليبية في مينسك تتهم أنصار الوفاق بمهاجمة مقرها الأسبوع الماضي

أكد بيان صادر عن السفارة الليبية لدى بيلاروس أن المجموعة التي اقتحمت مقرها في العاصمة مينسك واعتدت على القائم بالأعمال محمد مرعي، تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

وجاء في البيان: "قامت ميليشيا حكومة الوفاق بقيادة المدعو محمد عبدالله المغراوي ابن السفير السابق للسفارة الليبية بجمهورية بيلاروس عبدالله المغراوي، باقتحام مقر السفارة برفقة مجموعة من المرتزقة الأجانب حيث قاموا بالاعتداء على القائم بالأعمال محمد مرعي ستيتة التابع للحكومة الليبية ومجلس النواب الليبي الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا".

وأضاف البيان: "يعتبر هذا ثاني اقتحام للسفارة من قبل حكومة الوفاق غير الدستورية، حيث تدخلت السلطات الأمنية في بيلاروس، وقامت بطردهم".

وأعلن القائم بأعمال سفارة ليبيا في بيلاروس محمد ستيتة الخميس الماضي، أن "40 شخصا هاجموا مقر سفارة ليبيا في الساعات الأولى من الصباح".

ووصف ستيتة المقتحمين بأنهم "مجموعة إرهابية"، وقال إنها مؤلفة من أربعين شخصا بينهم اثنان أو ثلاثة ليبيون هاجموا السفارة قرابة الساعة السادسة صباحا، حيث كان هناك عدد من الأشخاص بينهم دبلوماسيون سابقون يقومون بأعمالهم.

المصدر: RT